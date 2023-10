Sint-Jozefscollege in Aalst zet pater op non-actief na beschuldigingen van kindermisbruik

Het Sint-Jozefscollege neemt onmiddellijke maatregelen tegen Pater Rik D.G. De man was vroeger actief in het Sint-Barbaracollege in Gent, maar ging nadien als vrijwilliger aan de slag in het Sint-Jozefscollege in Aalst en hij werd in de stad ook directeur van Levensvreugde vzw. Een centrum voor leerlingen met een beperking.die naar eigen zeggen slachtoffer werden van misbruik door de pater. Zo zou hij hen gekust en betast hebben.

Er blijven meldingen komen van grensoverschrijdend gedrag in de jaren ‘70 en ‘80 aan het Sint-Barbaracollege in Gent. Vrijdag getuigt een man - die er destijds op het internaat zat - over aanrakingen door een opvoeder. Geen pater dus, zoals bij eerdere meldingen. De man nam contact op met de meldingenlijn 4040 van VTM-nieuws, maar heeft nog geen klacht ingediend bij parket of politie.

Ook bij Levensvreugde vzw – waar de pater nog actief was – laten ze weten dat ze de ouders zullen inlichten, maar ze willen verder niet reageren op de beschuldigingen tegenover de man in kwestie. Na getuigenissen van Vincent Van Quickenborne en Sven Ornelis: “Er is niet zoiets als ‘te klein’ of ‘onbelangrijk’ grensoverschrijdend gedrag” headtopics.com

De schooldirectie van het Sint-Jozefscollege was naar eigen zeggen nooit op de hoogte van de eerdere klachten in 2010. “Hij stond ook niet in eerste lijn in contact met de leerlingen. Hij was hier vooral actief voor de pastorale werking en begeleidde de studiemeesters. Daarnaast deed hij ook nog misvieringen”, zegt directeur Van den Bossche.

De pater zelf reageert kort: "Ik word langs alle kanten slechtgemaakt voor dingen die ik niet heb gedaan. Ik wens daar dan verder ook niet meer op in te gaan".

Hij stond bekend om zijn goede humeur, maar iedereen wist ook dat pater 'Poepke' leerlingen misbruikte: "De diDe getuigenissen van ex-minister Vincent Van Quickenborne en radiomaker Sven Ornelis over seksueel misbruik door een pater-jezuïet hebben tot een nieuwe klacht geleid. Intussen blijkt dat de directie van het Gentse Sint-Barbaracollege, waar beiden schoolliepen, wist dat de pater leerlingen misbruikte.

Landelijke Gilde organiseert weer Sint-Hubertusviering met broodzegening en dierenwijding in BooischotDe Landelijke Gilde van Booischot (Heist-op-den-Berg) organiseert op zondag 29 oktober opnieuw een Sint-Hubertusviering met een broodzegening en dierenwijding. Ze geven het startschot met een eucharistieviering in de Sint-Salvatorkerk. Jachthoorngroep Waldo zorgt weer voor een streepje muziek.

Knooppunt Sint-Anna op Linkeroever vanaf dit weekend in gebruikVanaf dit weekend kan je gebruikmaken van het nieuwe knooppunt Sint-Anna op Linkeroever. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er vanaf morgen op de definitieve wegen, de tijdelijke snelweg wordt opnieuw afgesloten.

Pasquinel De Paepe staat met Sporting Sint-Gillis-Waas voor cruciale zespuntenmatch tegen VK White Boys: "MetMet Sporting Sint-Gillis-Waas en White Boys Sint-Niklaas staan zondagmiddag twee ploegen in puntennood tegenover elkaar in de Houtvoortstraat. Zowel Pasquinel De Paepe (Sint-Gillis-Waas) als Tom De Cleen (White Boys) beseffen hoe belangrijk het is om te winnen.

| Was u slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op een college?Getuigenissen door Vincent Van Quickenborne en Sven Ornelis, over het gedrag van een pater op een katholiek college in de jaren 80, maken veel reacties los. Beperkten deze praktijken zich tot het Gentse Sint-Barbaracollege, of waren ze in meerdere onderwijsinstellingen schering en inslag? De Standaard zoekt getuigenissen.

Van Quickenborne getuigt: 'Wat die pater met ons deed, was een geheim dat wij meedroegen, iets dat je in een dEen getuigenis van Vincent Van Quickenborne, die ook bij anderen nare herinneringen opriep, toont hoe seksueel misbruik in een Gents college decennialang onder alle radars kon blijven. 'Als zoiets naar buiten kwam, was dat een smet op de school en een aanslag op haar goede naam.