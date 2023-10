Sint-Jozefscollege Aalst zet pater op non-actief na beschuldigingen van kindermisbruik

Vandaag om 15:10Vandaag om 16:30Taxichauffeur getuigt na aanslag in Brussel: ‘Ik heb mensen zien sterven.

Sint-Jozefscollege in Aalst zet pater op non-actief na beschuldigingen van kindermisbruikPater Rik D.G. (80) is met onmiddellijke ingang op non-actief gezet door de directie van het Sint-Jozefscollege in Aalst. Dat gebeurde naar aanleiding van recente getuigenissen over kindermisbruik door de man. Hij was tot op heden in de school actief als vrijwilliger voor de pastorale werking. De pater zelf ontkent alle beschuldigingen.

Knooppunt Sint-Anna op Linkeroever vanaf dit weekend in gebruikVanaf dit weekend kan je gebruikmaken van het nieuwe knooppunt Sint-Anna op Linkeroever. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er vanaf morgen op de definitieve wegen, de tijdelijke snelweg wordt opnieuw afgesloten.

Landelijke Gilde organiseert weer Sint-Hubertusviering met broodzegening en dierenwijding in BooischotDe Landelijke Gilde van Booischot (Heist-op-den-Berg) organiseert op zondag 29 oktober opnieuw een Sint-Hubertusviering met een broodzegening en dierenwijding. Ze geven het startschot met een eucharistieviering in de Sint-Salvatorkerk. Jachthoorngroep Waldo zorgt weer voor een streepje muziek.

Pasquinel De Paepe staat met Sporting Sint-Gillis-Waas voor cruciale zespuntenmatch tegen VK White Boys: "MetMet Sporting Sint-Gillis-Waas en White Boys Sint-Niklaas staan zondagmiddag twee ploegen in puntennood tegenover elkaar in de Houtvoortstraat. Zowel Pasquinel De Paepe (Sint-Gillis-Waas) als Tom De Cleen (White Boys) beseffen hoe belangrijk het is om te winnen.

Koen Geens (CD&V) keert niet terug naar parlement: "Dat is 100 procent zeker"Voormalig minister van Justitie en CD&V-parlementslid Koen Geens zal na de verkiezingen van 2024 niet meer terugkeren naar de Kamer. "In het parlement ziet u mij niet meer terug, dat is 100 procent zeker", zei hij in De afspraak op VRT Canvas.

Kylie Jenner lanceert eigen modemerk, en dat belooft betaalbaar te wordenNa een cosmeticalijn en een gamma babyproducten breidt de Amerikaanse realityster Kylie Jenner (26) haar imperium uit. Ze lanceert haar eigen modelabel, Khy. Op Instagram deelt ze alvast de eerste beelden van de collectie met zichzelf in de hoofdrol.