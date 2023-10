Sint-Hubertus maakt zich opnieuw klaar voor grote dierenwijding in het park

Het is intussen al de 69ste keer dat deze viering in Brasschaat plaatsvindt. De misviering begint om 11.15u terwijl de Koninklijke Kynologische Vereniging Brasschaat, de hondenclub zeg maar, een demonstratie geeft op het grasveld. Rond 12.30u blazen alle dieren verzamelen voor de dierenwijding. Honden, paarden, katten, alle dieren zijn welkom. Even later wordt dan het in de kerk geofferde wild per opbod verkocht. De opbrengst gaat naar de kansarmen uit de parochie.

Het hele gebeuren wordt opgeluisterd door de Koninklijke Jachthoornkring Jagermeesters van Sint-Hubertus. Zij krijgen het gezelschap van jachthoorngroep De Overlopers uit Hoenderloo. De Brasschaatse jachthoornkring is een van de oudste van het land. Zij bespelen de trompe de chasse, de Franse jachthoorn die in 2019 door toenmalig Vlaams minister van cultuur tot immaterieel cultureel erfgoed werd uitgeroepen.

Dragons bestaan 75 jaar: : “Kleinkinderen en grootouders spelen hier hun match in hetzelfde weekend, prachtig om te zien” Hockeyclub Dragons bestaat 75 jaar. De club behoort al vele jaren tot de Belgische en Europese top en is de trotse bezitter van niet minder dan vier kunstgrasvelden en een mooi clubhuis The Mansion …De 24-jarige Hanne Liégeois uit Brasschaat werd zopas samen met haar volledig uit meisjes bestaande team Collusion Crew wereldkampioen in de “Waacking-dans”. Hanne deed dit in het Portugese Obidos. headtopics.com

Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Brasschaat blijft in problemen na gelijkspel tegen Mortsel OGHet is lang geleden dat Brasschaat nog gewonnen heeft. De uitwedstrijd tegen Mortsel OG bracht daar geen verandering in. Het duel eindigde op 3-3 en daarmee heeft Brasschaat al zeven keer na elkaar niet gewonnen. Lire la suite ⮕

Davidsfonds Brasschaat nodigt Ludo Abicht uit voor lezingDe Brasschaatse afdeling van het Davidsfonds zag econoom Koen Schoors afhaken voor de lezing die gepland stond op donderdag 23 november. Ludo Abicht zal hem vervangen, maar dan wel op 22 november, ook in Ons Middelheem. Lire la suite ⮕

Creatieve Sint-Cordulaleerlingen brengen Paalstraat in HalloweenstemmingDat de winkels in de Paalstraat helemaal klaar lijken voor Halloween, komt mede dankzij de inbreng van de creatieve leerlingen van de Sint-Cordula basisschool en hun juf muzische vorming Karin van Geijstelen. Lire la suite ⮕

De mooiste boom van Mechelen staat in Leest: “Lindeboom aan Sint-Annakapel intrigeert”Uit twintig inzendingen is de zomerlinde aan de Sint-Annakapel in Leest verkozen tot de mooiste boom van Mechelen. De tweede plaats gaat naar de rode beuk in de Kruidtuin. Op drie staan de drie beuken aan de Zennegatvaart. Lire la suite ⮕

Ondanks achterstand bij rust wint Sint-Job B van Zandvliet BZandvliet B begon met een voorsprong van 2-1 aan de tweede helft, maar Sint-Job B kwam sterk terug en won met 2-3. Beide teams moesten de wedstrijd uitspelen met 10 spelers na rode kaarten. Lire la suite ⮕

KVK Wellen dieper in de problemen na gelijkspel tegen Sint-LenaartsKVK Wellen slaagde er ook niet in om te winnen van Sint-Lenaarts. De wedstrijd eindigde op 2-2. Dit is voor KVK Wellen al de zevende wedstrijd op rij zonder overwinning. Lire la suite ⮕