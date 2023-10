«Ses médicaments ont fait effet»: les addictions de Matthew Perry l’ont-elles tué? Lisa Kudrow, sa partenaire

Ce dimanche matin, on a appris que Matthew Perry, l’inoubliable Chandler Bing dans la série « Friends », avait été retrouvé mort dans son jacuzzi, à l’âge de 54 ans. Selon le Los Angeles Times, l’acteur a été retrouvé mort inconscient par son assistant à son domicile de Los Angeles. Les tentatives de réanimation ont été infructueuses, et la piste criminelle est écartée.

TMZ a précisé qu’aucune drogue n’avait été retrouvée. Certains ont déjà évoqué une overdose. Une thèse rejetée par Lisa Kudrow, l’interprète de Phoebe. Pour la comédienne, les addictions de Matthew Perry n’auraient pas pu lui donner la mort. Selon elle, « il est peut-être mort parce que ses médicaments ont fait effet alors qu’il était dans son jacuzzi », comme elle l’a expliqué au Daily Mail.

