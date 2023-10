Seppe Somers ziet gebrek aan scherpte bij Cappellen: “We waren niet alert genoeg”

Cappellen was nog voor het kwartier op achtervolgen aangewezen. “Tot aan die 0-1 was er nochtans geen vuiltje aan de lucht”, vertelt linksachter Somers. “Voetballend moesten we bijvoorbeeld zeker niet onderdoen voor Charleroi, maar bij de tegengoals waren we gewoon niet alert genoeg. Zo kwam ook de 0-2 voort uit een spelhervatting. Dat is dus gewoon een kwestie van scherpte.”

Met onder meer een dubbele wissel (Lemoine en Geudens voor Abaz en Ristovic) probeerde Cappellen na de rust het tij nog te keren. “De coach heeft tijdens de pauze wat bijgestuurd en dat werkte ook wel. We kregen verschillende kansjes, maar de bal wilde er niet in. Aan onze kant dan toch niet, want iets voorbij het uur maakten de bezoekers er 0-3 van en was de match helemaal gespeeld.”

Cappellen blijft zo achter met een nul op zes. “Terwijl het vorige week gewoon echt niet goed was, vond ik ons hier voetballend nog niet eens zo’n slechte match spelen. We kopen er alleen niets voor omdat we ons tot driemaal toe laten verrassen op een stilstaande fase. Daar moeten we dus absoluut lessen uittrekken, want zoiets mag niet opnieuw gebeuren.” headtopics.com

Somers brengt volgende week met Cappellen een bezoek aan co-leider Lokeren-Temse. “Hoe moeilijk het ook wordt om iets te rapen op Daknam, we gaan er wel alles aan doen. Je ziet tenslotte elke week de raarste uitslagen in deze reeks. Bovendien hebben we nog iets recht te zetten na een dubbele 3-0-nederlaag. Anderzijds is er absoluut geen reden tot paniek. We staan nog altijd mooi tussen de mensen.”

