Sensatie in Duitsland: Bayern München ligt uit beker na tegengoal in 96ste minuut en nederlaag tegen degradati

ekandidaat uit derde klasse“Dit is het grootste dieptepunt uit mijn hele voetbalcarrière”: Steven Defour begrijpt de vragen rond zijn positie van KV Mechelen-trainer na ‘schandelijke’ bekerblamage

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”: Kevin De Bruyne vertelt openhartig over blessure op trofeeëntour van Manchester City in GentANALYSE. Verrassende keuzes én een nieuwe troef: zo gaf bondscoach Ives Serneels zijn critici lik op stuk na nieuwe stunt met de Red Flames

SJOTCAST. Frank en Franky #5: "KV Mechelen heeft te veel kwaliteit om te zakken: Steven Defour moet zich zorgen maken"KV Kortrijk heeft strafschoppen nodig om Dender uit de beker te kegelen, maar daar maalt Glen De Boeck niet om: "Dit is een mentale opsteker "Net geen bekerstunt voor Dender, dat pas na strafschoppen plooit voor Kortrijk: "Blijft het elf tegen elf, dan winnen we altijd"

Sensation en Allemagne : le Bayern Munich éliminé par un club de division 3 en CoupeLe Bayern Munich a vécu une soirée cauchemar mercredi à Sarrebruck, éliminé de la Coupe d'Allemagne en 16es de finale... Lire la suite ⮕

Le Bayern de Munich éliminé par un club de division 3 en Coupe d'AllemagneLe Bayern de Munich a été éliminé par Sarrebrück, une équipe de division 3, au stade des 16es de finale de la Coupe d'Allemagne de football mercredi en déplacement. Lire la suite ⮕

Surprise en Coupe d’Allemagne : le Bayern éliminé en 16es par un club de division 3C’est la troisième fois en quatre saisons que les Munichois se ratent en Coupe Lire la suite ⮕

‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritischBild, de grootste krant van Duitsland, worstelt met haar koers en verliest lezers. Opmerkelijke reclame moet dat tegengaan. Lire la suite ⮕

Duitse minister twijfelt aan uitfasering kolencentrales in 2030De Duitse minister van Financiën Christian Lindner twijfelt eraan dat Duitsland in 2030 kan stoppen met het opwekken van energie uit steenkool. Die vervroegde uitfasering van de steenkoolcentrales staat nochtans in het regeerakkoord van twee jaar geleden. Lire la suite ⮕

