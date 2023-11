– seizièmes de finale de coupe de province namur : Coupe de Province (1/16e de finale): Nismes B

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plus de 1200 Meutis au Parc Duden, une fête pour toute une commune: «Nous avons vécu le match à 100%» (vidéo d’ambiance) Les réactions des joueurs de Meux après leur match de folie contre l’Union Saint-Gilloise : «Marquer, cela change tout» (interview en vidéo)

Coupe de Belgique | Gauthier Smal, un but pour l’Histoire et comme Nacer Chadli face à l’Union Saint-Gilloise : «Une émotion de dingue !» (les interviews et l’ambiance en vidéo) Basket (Eurocup): les matches face aux Israéliennes de Ramla définitivement annulés, Namur Capitale est à une victoire de la qualification headtopics.com

Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2023, Leipzig éliminé en 16e de finale par WolfsburgTenant du titre, le RB Leipizig a été éliminé de la Coupe d'Allemagne par Wolfsburg (1-0) dès les seizièmes de finale, mardi à la Volkswagen Arena. Leipzig, pour qui Loïs Openda était aligné, a joué en infériorité numérique à partir de la 56e minute. Lire la suite ⮕

– Coupe de la Province : Coupe de la Province: 11 clubs verviétois en lice pour les huitièmes deLa «Coupe Jupiler» de la Province de Liège pourrait quasiment s’appeler la Coupe de la région verviétoise tant nos clubs régionaux sont présents en nombre en huitième de finale: 11 des 16 clubs engagés sont verviétois! Lire la suite ⮕

Basket: Theux (P2) sort encore une P1 en Coupe de la Province!Coup de tonnerre ce mardi soir lors des 16es de finale de la Coupe provinciale, puisque le BC Theux a continué à endosser son rôle de tueur de P1. Lire la suite ⮕

– Coupe de la Province : Coupe de la Province: Aubel sera le seul club régional de P1 en quart deOn jouait ces mardi et mercredi en Coupe de la Province. Avec 24 clubs en lice, la région verviétoise était particulièrement bien représentée. Lire la suite ⮕

– coupe du hainaut : Coupe du Hainaut féminine| Les filles d’Havinnes se sont battues commeFavorite, l’équipe d’Herseaux est passée à côté de son match face à Havinnes qui, de son côté, tient peut-être son match-référence Lire la suite ⮕

– coupe du Hainaut : Coupe du Hainaut | Péruwelz remporte l’affiche face à RansartPéruwelz a confirmé sa bonne passe actuelle en battant Ransart à domicile. Lire la suite ⮕