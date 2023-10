Segers leidt Weelde naar zege tegen Sint-Job

Weelde nam de leiding in de 33ste minuut via Jorne Segers. Senne Byns bracht in de 40ste minuut Weelde op 0-2. Direct na de rust poetste Vincent Dujardin iets van de achterstand weg voor Sint-Job. Één minuut later vergrootte Weelde de marge. Segers passeerde nog een keer de doelman. Jari Claus verkleinde de achterstand voor Sint-Job in de 65ste minuut. Maar Sint-Job was niet in staat om terug te komen in de wedstrijd.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Sint-Job één overwinning behaald, één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, terwijl Weelde vier overwinningen en één gelijkspel heeft. De volgende speeldag speelt Sint-Job op zaterdag 4 november om 19.30 uur, in een uitwedstrijd, tegen Vorselaar. Weelde ontvangt zondag 5 november om 14.30 uur Lille United B.

DOELPUNTEN: 33' Segers 0-1, 40' Byns 0-2, 50' Dujardin 1-2, 51' Segers 1-3, 65' Claus 2-3, 84' Van De Pol 2-4.

