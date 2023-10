«Secret Story»: TF1 officialise le retour de la télé-réalité culte, voici comment vous inscrire

Cela fait plusieurs mois (voire plusieurs années) qu’un retour de « Secret Story » est évoqué par les médias. TF1 vient de le confirmer, la télé-réalité culte va faire son grand retour, après son arrêt en 2017, après 11 saisons. Aucune date n’a été annoncée.

On sait seulement que Dominique Duforest, qui incarnait la fameuse Voix, sera bien de la partie. « Entre chasses aux secrets et missions secrètes, la Voix est plus que jamais prête à jouer ! », prévient TF1. Christophe Beaugrand, qui avait repris le flambeau suite au départ de Benjamin Castaldi, reprendra-t-il l’animation ? Le mystère plâne. Le casting est actuellement ouvert, vous pouvez vous inscrire ici.

