Sébastien Ogier : 'Je n'étais pas loin de jeter l'éponge... la journée est un peu catastrophique'

Kalle Rovanpera (Toyota), auteur du meilleur temps sur les trois spéciales ce vendredi matin, est en tête du Rallye d'Europe centrale, 12e et avant-dernière manche du championnat du monde (WRC). Sébastien Ogier (Toyota) est neuvième. 'On a connu une crevaison très rapidement, après 3,5 kilomètres seulement. C'est difficile à encaisser, ça nous arrive plus que souvent. Je n'ai pas l'impression de pouvoir faire grand chose.

Il y a plein de boue sur l'intérieur de la route. Il y a eu pas mal de roues endommagées chez les différents concurrents, mais on est l'équipage qui le paie avec une crevaison. A partir de là, ça casse le moral. Avec la position de départ, c'est hyper compliqué de faire des temps. C'est une journée un peu catastrophique. Je n'étais pas loin de jeter l'éponge.

Lire la suite:

RTBFsport »

Kalle Rovanperä prend le pouvoir, Thierry Neuville recule au 3e rangThierry Neuville a reculé à la troisième place du rallye d'Europe Centrale, 12e et avant-dernière manche du championnat du monde WRC, à l'issue de la première boucle effectuée vendredi matin. Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale, ES3 : Neuville garde la tête, Rovanpera sourit sous la pluie, crevaison pour OgierPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale, ES3 : Neuville garde la tête, Rovanpera sourit sous la pluie, crevaison pour OgierPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale, ES4 : Rovanpera bondit en tête devant Neuville, Ogier démotivéPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale, ES4 : l'ouvreur Rovanpera en tête devant Neuville, Ogier démotivéPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale, ES4 : l'ouvreur Rovanpera en tête devant Neuville, Ogier démotivéPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕