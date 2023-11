Sébastien Cauet dénonce des allégations de messages sexuels à caractère explicite

Chaque semaine, Les Grenades vous proposent un tour d’horizon de l’actualité sur le genre à ne pas manquer. 'Profondément choqué', Sébastien Cauet dénonce des allégations 'totalement fausses et montées de toutes pièces'. Une utilisatrice a posté sur X des captures d’écran d’une conversation WhatsApp dans laquelle l’animateur radio envoie des dizaines de messages à caractère sexuel et très explicite, alors qu’elle était mineure à l’époque.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici Les faits remontraient à 2016. Ces tweets ont été vus plus de 3 millions de fois. Cauet, qui n’avait jusqu’ici pas réagi, s’est aussi exprimé via un tweet, expliquant qu’il fait 'entièrement confiance à la police'. Selon Franceinfo, la victime n’a pas déposé plainte à ce jour. Une directive du Parlement européen prévoit d’harmoniser les infractions en matière de violences faites aux femmes dans l’UE. Un point suscite la controverse : la définition commune du viol, dans laquelle le Parlement européen souhaite inscrire la notion de consentemen

:

LEVİF: La guerre entre Israël et le Hamas entre dans une phase déterminanteLa guerre entre Israël et le Hamas entre dans une phase déterminante, avec un face-à-face entre les soldats de Tsahal et les combattants du Hamas et du Djihad islamique. Les combats se concentrent sur des bâtiments abritant des infrastructures du Hamas.

La source: LeVif | Lire la suite »

RTBFSPORT: La Belgique remporte une victoire amicale contre la SerbieLa Belgique s'est imposée 1-0 mercredi soir en amical contre la Serbie. Les Diables Rouges ont ainsi préparé leur dernier match des qualifications pour l'Euro 2024, programmé contre l'Azerbaïdjan dimanche. Voici cinq enseignements après cette rencontre.

La source: RTBFsport | Lire la suite »

RTBFİNFO: Débat sur la diffusion d'une vidéo des massacres perpétrés par le HamasLes députés sont divisés sur la question de regarder ou non une vidéo des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Israël souhaite la montrer aux décideurs pour justifier sa riposte en cours.

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTLİNFO: Prix de l'eau en cubi : une différence surprenante par rapport aux bouteilles en plastiqueBernard nous a contactés pour signaler que le prix au litre d'un cubi est plus élevé que le prix au litre des bouteilles en plastique, ce qui n'est pas le cas en Espagne. Nous avons vérifié et la différence de prix reste presque toujours la même. Une différence surprenante au vu de la quantité de matière nécessaire à la fabrication des deux contenants.

La source: rtlinfo | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Le retour de Yari VerschaerenAnderlecht : comment Yari Verschaeren est revenu de sa blessure plus vite que prévu

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFİNFO: Débat entre Paul Magnette et Georges-Louis BouchezEnviron 375.000 personnes ont regardé le débat entre Paul Magnette (PS) et Georges-Louis Bouchez (MR) dans Jeudi en Prime sur la Une, le jeudi 9 novembre dernier. Et beaucoup de ces téléspectateurs ont contacté la RTBF le lendemain pour savoir si les affirmations de l’un et de l’autre étaient vraies ou fausses. Nous avons sélectionné une quinzaine d’affirmations factuelles tenues par les deux présidents, sans avoir la prétention d’avoir tout vérifié. Nous avons choisi des éléments vérifiables par des chiffres, des lois, des dates, des budgets, des études universitaires ou des faits reconnus par tous, en évitant les notions subjectives ou les jugements de valeur. Lorsque les sources qui nous permettent de vérifier une affirmation ne sont pas disponibles par un lien en libre accès, elles nous ont été fournies par des administrations de l'Etat

La source: RTBFinfo | Lire la suite »