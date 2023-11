Se réinventer : quand le corps ou l'esprit s'y oppose

Wim Denolf est journaliste chez Knack Weekend. Il préfère écrire chaque semaine sur un thème différent. Aujourd'hui, votre travail doit aussi être votre passion, et les rêves sont faits pour être réalisés. Mais que se passe-t-il si votre corps, votre esprit ou autre chose s'y oppose ? Trois experts témoignent de la façon dont ils se sont réinventés. Cathy Pill (42 ans) a obtenu son diplôme du département de mode de La Cambre en 2004 et a immédiatement connu un succès international.

Après avoir été contrainte de quitter le monde de la mode, elle s'est spécialisée dans le marketing d'influence avec Stellar, l'agence dont elle est maintenant PDG. "Mes parents m'ont offert ma première machine à coudre quand j'avais quatorze ans. Ensuite, je n'avais qu'un seul souhait : créer quelque chose dans le monde de la mode, ce qui signifiait d'abord que je cousais des robes pour mes amies et vendais des trousses faites maison à l'école.





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

49-jarige vrouw opgepakt drie maanden na etentje waarbij drie mensen stiervenEen Australische vrouw is gearresteerd op verdenking van de moord op drie mensen. Het trio werd ziek op een etentje bij de vrouw thuis en zou vermoedelijk overleden zijn door paddenstoelenvergiftiging.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

49-jarige vrouw opgepakt drie maanden na etentje waarbij drie mensen stiervenEen Australische vrouw is gearresteerd op verdenking van de moord op drie mensen. Het trio werd ziek op een etentje bij de vrouw thuis en zou vermoedelijk overleden zijn door paddenstoelenvergiftiging.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Toumani Camara en NBA : trois matches, trois scénarios mais quasiment que des bonnes nouvellesLa NBA a repris ses droits depuis mardi dernier. Et dans l’ombre des mastodontes américains, un petit Belge est en train...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Viktor Verhulst openhartig over zijn relatie: “Ik wil sowieso twee of drie kinderen, maar Sarah is nog maar 24Nee, je ziet Viktor Verhulst (29) nog steeds niet naast zijn vriendin Sarah Puttemans (24) op tv. Maar voor een keer praat hij vrijuit over hun relatie, in de Youtube-show ‘Open kaart’. “Sarah is de vrouw van mijn toekomst. Mocht ik dat niet geloven, dan zou ik er onmiddellijk mee stoppen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Viktor Verhulst openhartig over zijn relatie: “Ik wil sowieso twee of drie kinderen, maar Sarah is nog maar 24Nee, je ziet Viktor Verhulst (29) nog steeds niet naast zijn vriendin Sarah Puttemans (24) op tv. Maar voor een keer praat hij vrijuit over hun relatie, in de Youtube-show ‘Open kaart’. “Sarah is de vrouw van mijn toekomst. Mocht ik dat niet geloven, dan zou ik er onmiddellijk mee stoppen.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Gewonde en sterk onderkoelde Belg overleeft drie nachten in Oostenrijkse Alpen: “Een wonder”Een 55-jarige Mechelaar die in de Oostenrijkse Alpen een meerdaagse bergtocht maakte, heeft bijzonder veel geluk gehad. Het was zijn broer die alarm sloeg bij de politie toen hij hem niet meer kon bereiken. Er kwam een grote reddingsoperatie op gang. Na drie nachten hebben de hulpdiensten de man in het Karwendelgebergte teruggevonden.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »