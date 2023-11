« Pourquoi avoir une montre si on n’a jamais le temps? » dit un proverbe africain. Voici quelques conseils pour se libérer de la dictature de l’horloge.. Le temps n’est pas seulement une mesure objective, mais aussi une expérience subjective. La façon dont nous percevons le temps en influence notre expérience. Les personnes quoi ont suffisamment de temps sont plus détendues et satisfaites de leur vie.(si possible).

Est-il envisageable, par exemple, de partir travailler quelques heures plus tard, travailler plus souvent depuis chez soi, planifier moins ou plus le matin ou en fin de journée, aller dormir plus tôt ou plus tard, réduire ou reprogrammer ses engagements sociaux ? Lorsque sa vie est synchronisée avec son horloge biologique, la pression temporelle se fait moins ressentir





