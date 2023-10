Se faire inhumer avec son animal de compagnie : bientôt permis en Wallonie aussi

Après avoir passé une bonne partie de leur vie avec leur animal de compagnie, certaines personnes désirent poursuivre cette cohabitation après la mort. Elles souhaitent partager le même caveau familial, voire le même cercueil avec leur chien, leur chat ou leur canari, qu’ils aient été incinérés ou pas auparavant.

Ce désir peut avoir été exprimé de manière écrite, par exemple dans un testament, voire enregistré chez un notaire, mais une volonté orale peut également suffire, comme l’explique Olivier Rubay, porte-parole du ministre Collignon 'l’idéal c’est d’avoir exprimé sa volonté clairement et spontanément comme on le fait quand on veut donner son corps à la science mais il est clair qu’on accepte aussi le cas d’une épouse...

