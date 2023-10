Se faire enterrer avec son chat ou son chien bientôt permis : Henri et Rosa, d’Oupeye, vont pouvoir reposer

Non que le Hutois veuille se faire enterrer avec Amigo, son sympathique petit jack Russel, mais il souhaite légaliser « une pratique déjà largement tolérée à ce jour et d’aligner le droit wallon sur le droit d’autres pays européens, comme l’Allemagne, la Suisse ou le Royaume-Uni »Alors, très concrètement, nous avons voulu savoir comment cela allait se passer : comment s’y prendre, ce que l’on pourra faire ou ne pas faire, combien cela va...

ou en cavurne et accompagner un défunt. Les cendres de l’animal doivent se trouver dans un contenant (une urne) à part.Non, c’est interdit et contraire au Bien-être animal. Là encore, plusieurs entrepreneurs de pompes funèbres nous disent que, pour répondre à la volonté du défunt, la famille demande parfois qu’on euthanasie le vieux chat et qu’on le place dans le cercueil.

Lire la suite:

sudinfo_be »

NBA : la RTBF diffuse un match en direct vidéo tous les samedis, voici le programmeC'est l'une des grosses infos de la rentrée sportive sur la RTBF. On a décidé de mettre les petits plats dans les grands... Lire la suite ⮕

Alexander Blessin reste prudent : 'Le LASK reste sur une très bonne série'L'Union Saint-Gilloise reçoit les Autrichiens du LASK dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de l'Europa League jeudi. Après avoir partagé contre Toulouse et perdu à Liverpool, les Bruxellois cherchent donc à décrocher leur première victoire européenne de la saison. Lire la suite ⮕

| Recherche de signaleurs, petit changement: le point sur le Relais du FCLa course relais en binôme du FC Casteau est de retour, ce dimanche, avec une petite modification du parcours. Lire la suite ⮕

| Euro, qualifications pour les JO et la Champions League, Charlotte Krenicky est surDepuis quelques mois, la Thimistérienne Charlotte Krenicky enchaîne les échéances importantes, que ce soit avec l’équipe nationale belge de volley, mais aussi avec son club de l’Astérix Beveren. Un calendrier chargé, qui l’a fait évidemment évoluer. Lire la suite ⮕

ABSSA : Il faudra compter sur Ettekijs 1 cette saisonNouvel épisode de notre saga sur l’ABSSA avec un résumé de match dans nos pages. Cette semaine, place à la D3D avec le deuxième opposé au troisième et le bon point décroché par Ettekijs 1 sur le terrain de Maccabi Bxl. Lire la suite ⮕

Le joueur niçois Youcef Atal suspendu sept matches après sa publication sur le conflit Hamas-Israëlla commission de discipline de la LFP a tranché ce mercredi. Lire la suite ⮕