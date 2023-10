Scoutsleider (19) die nipt aan zwaar ongeval ontsnapte, komt er met werkstraf vanaf: “Hij heeft een goede enge

Zo zal de vernieuwde doorsteek van Reinaert Galerij eruitzien: “Half miljoen euro subsidie biedt opportuniteiten voor realisatie”

Duizenden euro’s om te zwijgen over #MeToo-schandaal: Vooruit koopt rechtszaak af van ex-medewerkster Sint-Nicolaaskerk en Curiosum Huis Janssens krijgen erfgoedsprokkel: “Brede waaier aan erfgoed in de kijker zetten”

Pasquinel De Paepe staat met Sporting Sint-Gillis-Waas voor cruciale zespuntenmatch tegen VK White Boys: "Met een gelijkspel schiet niemand iets op" CEO SVK toont begrip voor beslissing Sint in de Piste na twijfel over asbest: "Het is aan ons om perceptie over onze terreinen te doen keren"

“Hele voorbereiding op paar dagen tijd herschreven”: circusspektakel Sint in de Piste vindt dan toch plaats op Grote Markt na twijfel rond asbest op SVK-site REEKSOVERZICHT 3DE AFDELING VV A: Eendracht Elene-Grotenberge is klaar voor bekermatch en klopt leider, VW Hamme kan niet profiterenKSC Lokeren-Temse hijst zich naast RAAL La Louvière op kop van het klassement: “Voor euforie is het echter nog te vroeg”

Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: "Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben"Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen, daders laten boodschap achter

Hij bekende zoveel misdaden dat de politie dacht dat hij het verzon: de vergeten Belgische seriemoordenaarIn ‘Proces van het jaar’ staat onze misdaadredactie telkens stil bij één van de spraakmakendste rechtszaken uit de Belgische geschiedenis. “Ze zullen mij de grootste misdadiger van het land noemen”, pochte René Hébrant (56) luidop voor zijn assisenproces in 1963 van start ging. Lire la suite ⮕

Een nieuwe nederlaag, maar NBA-Belg Toumani Camara maakt opnieuw indruk: “Hij is de toekomst”Ook in zijn derde NBA-wedstrijd heeft Toumani Camara niet kunnen winnen. Met de Portland Trail Blazers ging hij kansloos onderuit tegen de Philadelphia 76ers (126-98). Camara kreeg wel weer wat meer minuten en maakte daarin opnieuw indruk. Lire la suite ⮕

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

‘Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie’Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo’n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven. Lire la suite ⮕

Gehandboeide vechtersbaas neemt vlucht: politie kan man opnieuw arresteren na zoekactieEen jonge man, die door de politie was gearresteerd na een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Elewijt, is met de handboeien rond zijn polsen toch kunnen ontsnappen. Hij was een tijdje voortvluchtig en er kwam een zoekactie aan te pas voor hij opnieuw kon opgepakt worden. Lire la suite ⮕

Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest jeStephane Seguin (40) was er het hart van in toen hij zijn gouden trouwring met diamant verloren was tijdens een reisje naar Florida. De Canadees had de ring al sinds 2011 en droeg het sieraad al jaren, hoewel hij en zijn partner nog niet getrouwd zijn. Het koppel moest terug naar huis, maar had op een strand een man met een metaaldetector gespot. Lire la suite ⮕