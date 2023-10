Schutter Lewiston nog altijd niet gevonden, stadje in lockdown

Robert Card (40) opende woensdagavond om 18.56 uur met een AR-15 het vuur in Just-in-Time Recreation, een bowling in het stadje ­Lewiston in de staat Maine in het noordoosten van de VS. Zeven mensen kwamen om. Daarna trok Card naar Schemengees Bar and Grille, een restaurant op twaalf minuten rijden van de bowling. Daar vielen acht doden. Nog eens drie slachtoffers overleden aan hun verwondingen op weg naar het ziekenhuis.

Er wordt nog altijd met man en macht gezocht naar Card, een oud-militair met psychische problemen, maar voorlopig zonder succes. Lewiston en drie naburige steden zijn in lockdown. De inwoners krijgen de raad binnen te blijven en scholen en stadsdiensten blijven gesloten. Ook winkels en horecazaken houden de deuren dicht. Volgens lokale media is er, naast wat mensen die hun hond uitlaten, amper iemand te bespeuren op straat.

Het huis van Card in Bowdoin werd een tijd lang omsingeld, maar uiteindelijk bleek dat de man zich daar niet bevond. Er werd wel een briefje gevonden, dat de schutter aan zijn zoon gericht had. Daarin kondigt Card aan dat hij uit het leven wil stappen. Een motief voor het bloedbad is er niet in te vinden. Amerikaanse media melden dat de zoektocht zich nu lijkt te concentreren op een rivier waar hij met een bootje op gevlucht zou zijn. headtopics.com

De schoonzus van de man, Katie Card, zegt bij de nieuwswebsite The Daily Beast dat hij een rustige, maar erg lieve man is. ‘Maar het voorbije jaar begon hij te sukkelen met zijn mentale gezondheid. Het is een strijd geworden.’ Onlangs begon Card volgens zijn schoonzus hoorapparaten te dragen, die hij nodig had omdat hij bij het leger gehoorschade had opgelopen. Sindsdien zou hij meermaals gezegd hebben dat hij mensen slechte dingen over hem hoorde zeggen.

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...

Lire la suite:

destandaard »

Man schiet minstens 22 mensen dood in Amerikaanse Lewiston , politie jaagt nog op schutterMinstens 22 mensen zijn gedood en tientallen anderen zijn gewond geraakt bij een schietpartij in de plaats Lewiston in de staat Maine, in het noordoosten van de Verenigde Staten. De dader is nog niet gevat. Lire la suite ⮕

Zelfmoordbriefje van schutter Lewiston gevonden, schoonzus: “Hij werd kwaad omdat hij dacht dat mensen hem belDe oud-militair die in een restaurant en bowlingzaal 18 mensen doodschoot en 13 anderen verwondde, is nog steeds op het vlucht in het Amerikaanse Lewiston. De man is gewapend en gevaarlijk, waarschuwt de politie, en inwoners van de regio krijgen nog steeds de raad mee om binnen te blijven. Lire la suite ⮕

Man schiet 22 mensen dood in Amerikaanse Lewiston, MaineMinstens 22 mensen zijn gedood bij een schietpartij in de plaats Lewiston in de staat Maine, in het noordoosten van de Verenigde Staten. Dat meldt een Lire la suite ⮕

Getuigen en buurtbewoners na bloedbad Lewiston: “Ik dacht eerst dat er een ballon kapot sprong”Overlevers en buurtbewoners getuigen na het bloedbad in Lewiston (Maine), waar een nog altijd niet gevatte schutter woensdagavond plaatselijke tijd minstens zestien mensen om het leven bracht. “We hoorden een luide knal. Eerst dacht ik dat het een ballon was die kapot sprong, maar toen draaide ik me om. Lire la suite ⮕

Man schiet zeker 16 mensen dood in Lewiston, VSIn de stad Lewiston in de Amerikaanse staat Maine heeft een man zeker 16 mensen doodgeschoten. De verdachte is nog voortvluchtig. Lire la suite ⮕

Schutter doodt zeker 22 mensen in Lewiston, VS - Huis van Afgevaardigden VS keurt steun aan Israël goedMet dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Lire la suite ⮕