Een Britse schoonmaakexpert deelt op Tiktok dat ze pepermuntolie op ramen en deuren aanbrengt om de beestjes buiten te houden. “Spinnen houden niet van sterke geuren”, klinkt het. “Dus dit zou moeten helpen.”Man beleeft schrik van zijn leven wanneer hij koffer uitpakt na vakantie in Mexico: “Waar is mijn aansteker?”

Schoonmaakexpert gebruikt dit welriekend middeltje om spinnen buiten te houden: “Ze haten sterke geuren”Het is herfst, dus duiken er vaker spinnen op in huis. De vrouwtjes zoeken warmere oorden op, de mannetjes zijn volwassen geworden en zoeken dus de vrouwtjes op. Maar er bestaan eenvoudige middeltjes om te vermijden dat er te veel spinnen van de tuin naar de woonkamer migreren. Lire la suite ⮕

VS-autostaking: ‘Akkoord bij Ford is het beste in 50 jaar’, maar ‘afwachten hoe het afloopt’Vakbondsleider Shawn Fain glunderde toen hij live via Facebook zijn leden en de wereld toesprak over het (voor)akkoord bij Ford. 'Al maanden stellen we Lire la suite ⮕

“Een eerbetoon aan mijn mooie dochter”: Linda Mertens laat de muziek en het publiek haar gebroken hart weer heMilk Inc.-zangeres Linda Mertens is terug van weggeweest en het Sportpaleis zal het geweten hebben. Het verlies van haar dochter Lio voelde alsof ze tegen een muur gecrasht was, vertelt ze in Nina. “Perte totale.” Op het podium van het Sportpaleis vond ze de energie om weer gas te geven. Lire la suite ⮕

‘Weinig is zwart-wit, maar het internationaal recht is dat wel’Weinig is zwart-wit, maar het internationaal recht is dat wel. Lire la suite ⮕

Veerle Baetens en Lize Spit: ‘Het smelt’ was een cadeau, maar ook een vergiftigd cadeauMeer dan zeven jaar zwoegde actrice en regisseur Veerle Baetens aan de verfilming van de bestseller Het smelt van Lize Spit. Een schokkende film over even achteloze als pesterige wandaden, noemde onze recensent het. Een film over wat te heftig is om over te kunnen praten, schreef hij ook. Lire la suite ⮕

Premier Netanyahu: “Het wordt een lange oorlog maar we zullen winnen””Dit zal een lange oorlog worden. Maar we zullen winnen”, zo heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zaterdagavond gezegd tijdens een toespraak op tv. Hij had het over een tweede onafhankelijkheidsoorlog die hij ‘de missie van zijn leven”, noemde. Lire la suite ⮕