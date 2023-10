Schoolloopwedstrijd wordt gewonnen door erg opmerkelijke “deelnemer”

BEKIJK OOK: Vrouw vergeet sleutel en sluit zichzelf buiten, maar kan op slimme kat rekenenBovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: "Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel"Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin.

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

Een anesthesietoestel voor muizen of een operatietafel voor Congo: geïnteresseerde kopers bekijken inboedel StDe veiling van de inboedel van het Stuivenbergziekenhuis loopt op zijn einde. Donderdagnamiddag worden de loten stelselmatig afgesloten. Geïnteresseerde kopers konden die loten vandaag komen bekijken. En de interesse bleek uit erg uiteenlopende hoeken te komen. Van veeartsen over laboranten tot kunstenaars.

Dertig woningen ontruimd na gaslek, één arbeider raakt lichtgewond: "Een avontuur, maar gelukkig valt het alleBij werkzaamheden op de Antwerpsesteenweg in Lier ontstond woensdag rond 17.30u een lek in de middengasleiding. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. Een dertigtal woningen werd uit voorzorg ontruimd. "Er was nooit acuut gevaar voor de omwonenden", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA).

Een echte griezel, een zalmachtige en de Noordzeegarnaal: wat zwemt allemaal in de Schelde?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel.

Hoe een fusie de gemeente op zijn kop zet: "Dit is een Anschluss"Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke zorgt in de Antwerpse gemeente voor enorm veel commotie. "Dit is een Anschluss.