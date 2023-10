Schietpartij op klaarlichte dag tussen Belgische en Nederlandse drugscriminelen in Marbella

Drie gewapende mannen openden zaterdag omstreeks 12.15 uur het vuur op een lid van een rivaliserende bende in Guadalmina Alta, een exclusieve wijk van Marbella. Eén man werd door een kogel geraakt in het been, maar kon in zijn wagen springen en wegvluchten, een andere man werd geraakt in de hand en voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of die man het doelwit van de schutters was.

Tientallen toeristen en expats moesten dekking zoeken voor de schietpartij. “Het was waanzinnig: er heerste absolute paniek, het leek wel uit een film te komen”, getuigde een serveerster. “Ik had ’s ochtends een kerel zien rondhangen aan de winkels die er heel zenuwachtig uitzag, het leek alsof hij iemand zocht.”

Volgens Spaanse media werden twee schutters een half uur later opgepakt door de politie, opvallend genoeg nadat ze een koffie waren gaan halen in een nabijgelegen bar. “Misschien dachten ze dat ze zich konden voordoen als inwoners, maar wie weet?” Drie andere verdachten werden later opgepakt aan een tankstation in het nabijgelegen Benahavis. headtopics.com

Over de nationaliteit van de schutters en hun doelwit is officieel nog geen informatie bekend. Volgens Spaanse media melden bronnen nabij het onderzoek wel dat alles erop wijst dat het zou gaan om een afrekening tussen een Belgische en een Nederlandse drugsbende.

