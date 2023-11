“Schaam je!: Robert De Niro schreeuwt naar voormalige assistent in rechtbank in zaak over verbaal geweld

REACTIES. Lierse-aanvoerder Van Acker berust in bekernederlaag: “Een stunt heeft er nooit echt ingezeten”REACTIES. Antwerpcoach Van Bommel: “Ook de manier waarop we doorstoten, doet deugd”LIVE. Westerlo of Beveren, wie tankt na gemiste vertrouwen in de beker?

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

“Schaam je!: Robert De Niro schreeuwt naar voormalige assistent in rechtbank in zaak over verbaal geweldRobert De Niro schreeuwde het uit in de rechtbank begin deze week, waar hij moest getuigen in een zaak tegen hem over verbaal geweld en seksisme op de werkvloer. Hij zou zijn assistent trauma’s hebben bezorgd, waardoor ze niet meer in staat is te werken. Lire la suite ⮕

Ex-roker Herman Brusselmans brengt dagboek uit: “Het is verschrikkelijk, maar ik bijt op mijn tanden”Herman Brusselmans (66) houdt vol: een maand nadat hij de sigaret afzwoor, is hij nog steeds gestopt met roken. De columns die hij erover schrijft, brengt hij uit als een dagboek. Lire la suite ⮕

Ex-assistent klaagt Robert De Niro aan voor 11 miljoen, maar acteur ontkent alles: “Ik heb haar juist behandelIn de rechtbank van New York moest Robert De Niro (80) verschijnen na klachten van een ex-assistent. De vrouw beschuldigt de acteur van genderdiscriminatie, verbaal geweld, ongewenste aanrakingen en intimidatie. Maar De Niro (80) ontkent. Lire la suite ⮕

VN-vertenwoordiger van Israël krijgt kritiek nadat hij met Jodenster naar Veiligheidsraad komt: “Dit leidt enkDe Israëlische vertegenwoordiger in de VN-Veiligheidsraad krijgt kritiek nadat hij met een gele Jodenster met de boodschap ‘Never again’ op zijn kostuumvest naar een vergadering was gekomen. “Dit brengt destructief recht met zich mee, wat enkel leidt tot nog meer geweld. Lire la suite ⮕