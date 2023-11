“Schaam je!: Robert De Niro schreeuwt naar voormalige assistent in rechtbank in zaak over verbaal geweld

“Schaam je”, schreeuwe De Niro dinsdag in de rechtbank van New York tegen zijn voormalige assistent en vice-president. Graham Chase Robinson (41) eist namelijk 12 miljoen dollar schadevergoeding voor emotioneel leed en reputatieschade waardoor ze werkloos zou zijn geworden. Ze geeft ook aan niet te kunnen herstellen van het trauma.

De 41-jarige die van 2008 tot 2019 voor De Niro werkte, verdiende zo’n 300.000 dollar per jaar. Daarvoor moest ze alles voor hem doen, van kleine tot grote zaken, aldusZe besloot ontslag te nemen omdat ze de interacties met De Niro’s vriendin, Tiffany Chen, en het effect dat dit had op de acteur, niet meer aankon.

Ex-assistent klaagt Robert De Niro aan voor 11 miljoen, maar acteur ontkent alles: “Ik heb haar juist behandeld” De Niro spande Robinson in 2019 een rechtszaak aan waarin hij beweerde dat ze dingen van hem had gestolen, waaronder vijf miljoen punten die gebruikt worden voor vluchten en opgebouwd waren met een kredietkaart van zijn bedrijf. Ze zou ook “verbazingwekkende uren” tv kijken tijdens de week, aldus De Niro die drie jaar salaris van Robinson terugeiste. headtopics.com

Hij ontkende ook Robinson verbaal te hebben beledigd en weersprak ook haar beweringen dat hij wilde dat ze hem op de rug krabde in plaats van dat hij zijn apparaat ervoor zou gebruiken. Volgens de acteur zou dit “misschien één of twee keer zijn gebeurd” maar zou dat “nooit op een onrespectvolle manier” zijn gebeurd. Uiteindelijk keek hij boos naar Robinson waar na hij schreeuwde: “Schaam je, Chase Robinson!” Het geschreeuw werd snel gevolgd door excuses.

De Niro, 80, heeft twee Oscars gewonnen in een filmcarrière van zes decennia met memorabele rollen in films als The Deer Hunter en Raging Bull. Zijn laatste film is Martin Scorsese’s Killers of the Flower Moon. De rechtszaak zal naar verwachting tot 10 november duren. headtopics.com

