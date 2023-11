Scène insolite en NBA : la star française Victor Wembanyama arrive à son match en déguisement d’Halloween !

Victor Wembanyama n’aurait pas pu mieux incarner un personnage que Slenderman. Le joueur des San Antonio Spurs a décidé de lui aussi se déguiser pour fêter Halloween. Dans un costume noir avec un ensemble blanc qui recouvrait l’ensemble de sa peau et de son visage, « Wembi » incarnait le personnage de fiction très populaire Slenderman.

Ce personnage qui est connu pour être très grand, très mince avec de longs bras colle parfaitement à la morphologie très atypique du joueur français qui mesure 2,24m.« Wembi » a dans un premier temps fait parler de lui avec ce déguisement mais a assuré le show dans son match qui l’opposait aux Suns de Phoenix. Victor Wembanyama a inscrit 18 points pour 8 rebonds et 4 contres.

