Scandale du baiser forcé: l’ex-président de la Fédération espagnole de football Rubiales suspendu 3 ans par la

Luis Rubiales a été suspendu pour une durée de trois ans par la fédération internationale de football (FIFA), a communiqué l’instance lundi.

L’ancien président de la fédération espagnole de football (RFEF) était sous le coup d’une enquête dans l’affaire du baiser forcé sur la joueuse Jenni Hermoso.

