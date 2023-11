Sandy, une gynécologue bien connue de Wegnez, a toujours vécu sa passion jusqu’à ce maudit samedi: «J’ai vite

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.« Les couples normaux, quand ils sont en congés ils vont faire des courses ou se détendent un peu. Nous, on partait toute une journée à vélo, on roulait jusqu’à 150km.

« J’espère que mesdames sont au courant aussi » : image surprise lors du match du Standard sur RTL sports, même les commentateurs ne s’y attendaient pas (vidéo) Impressionnant dispositif de secours : une explosion a eu lieu ce mercredi soir dans une maison de la rue Saint-Antoine à Mouscron, un homme a été brûlé au visage

La tempête Ciaran va frapper la Belgique : heure et endroits, dégâts, alerte orange, trains supprimés… « on ne sait jamais avec les tempêtes » « Sortez de chez moi, bon sang ! » : soirée cauchemardesque pour la femme de la star belge, « je vais vous le faire payer » (photos)À l’approche de sa réouverture, la piscine de Spa revoit ses tarifs à la hausse : presque du simple au double pour les nageurs non-spadois ! headtopics.com

Des pompes funèbres en difficulté à cause du gros chantier de la rue Wauters à Dampremy: « L’année a étéEntamé depuis plus d’un an, le gros chantier de réfection de la rue Joseph Wauters à Dampremy se poursuit. Pascal Gérard, qui tient des pompes funèbres dans cette rue, a connu une année difficile. Des familles ont préféré un autre funérarium, pour éviter les travaux et surtout, le bruit engendré par ces travaux. Pas l’idéal pour un funérarium... Lire la suite ⮕

Inédit à Huy, l’artiste Totems Tikis transforme des cercueils et urnes funéraires en œuvre d’art : « DonnerTotems Tikis alias Serge Nokin est un artiste bien connu à Huy. Depuis 30 ans, il exprime son art sur différents supports et partage son savoir-faire depuis peu dans son atelier près de la grand-place. Sa dernière idée : travailler sur des cercueils et des urnes funéraires. Lire la suite ⮕

Un nouveau caviste à Jurbise, Le Dit Vin : Yves Joly ne vendra que des vins bioUn caviste, Le Dit Vin, ouvre ses portes à Erbisoeul. Si l’établissement est nouveau, le patron, Yves Joly, est expérimenté et bien connu dans la région… Particularité de son magasin jurbisien : tous les vins sont bio ! Lire la suite ⮕

Sensation en Allemagne : le Bayern Munich éliminé par un club de division 3 en CoupeLe Bayern Munich a vécu une soirée cauchemar mercredi à Sarrebruck, éliminé de la Coupe d'Allemagne en 16es de finale... Lire la suite ⮕

– Coupe de Belgique : L’URSL Visé n’a pas démérité face à Genk: «Le score est très sévère mais il y aBien organisées, les Oies ont fait mal en contre-attaque à une équipe de Genk bien plus réaliste et qui a ensuite profité de son expérience pour gérer son avance sans trembler… Lire la suite ⮕