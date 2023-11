Sander Gillé et Joran Vliegen, touché au cou, forfait pour leur premier tour en double

Joran Vliegen se plaint d'une douleur au cou à l'entraînement. Gillé et Vliegen, qui se partagent la 25e place mondiale en double, devaient affronter les Russes Karen Khachanov (ATP 15 en simple/58 en double) et Andrey Rublev (ATP 5 en simple/46 en double), lauréats ensemble du Masters 1000 de Madrid cette année. 'Je me suis malheureusement bloqué le cou à l'entraînement', a expliqué Joran Vliegen à l'Agence BELGA.

Et pour disputer des matches de ce niveau, il faut être à 100 pour cent. Il m'a sans doute manqué un jour, peut-être deux. C'est dommage, mais ce n'est pas une blessure sérieuse. Le dernier tournoi, à Sofia, la semaine prochaine, n'est pas compromis. Nous allons bien nous préparer pour finir la saison sur une bonne note.

Gillé et Vliegen, qui reviennent à Paris, veulent 'finir l'année sur une bonne note'Sander Gillé (ATP 25) et Joran Vliegen (ATP 25) vont tenter d'achever une saison 2023 fructueuse de belle manière alors qu'ils participeront cette semaine au tournoi ATP Masters 1000 sur dur en salle de Paris-Bercy.

Gillé et Vliegen, qui reviennent à Paris, veulent 'finir l'année sur une bonne note'Sander Gillé (ATP 25) et Joran Vliegen (ATP 25) vont tenter d'achever une saison 2023 fructueuse de belle manière alors qu'ils participeront cette semaine au tournoi ATP Masters 1000 sur dur en salle de Paris-Bercy.

