Sam Van Rooy (Vlaams Belang): “Doorzichtige verkiezingsstunt”

De noodgreep van Van Grieken: liever Vlaams Belangers aan de deur dan een perceptieprobleem
Hoe fors de uitlatingen soms ook mogen zijn, het gebeurt niet snel dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken iemand aan de deur zet. Maar voor twee gemeenteraadsleden die enkel en alleen meestemden voor een gemeentefusie twijfelde hij geen seconde.

Vlaams Parlement heft parlementaire onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi opnieuw op
Het Vlaams Parlement heeft de parlementaire onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi opnieuw opgeheven.

Frank Vandenbroucke gaat Kamerlijst van Vooruit in Vlaams-Brabant trekken: "De kogel is door de kerk"
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaat bij de verkiezingen van volgend jaar in juni voor Vooruit de Kamerlijst trekken in Vlaams-Brabant. Dat kondigde hij vrijdag zelf aan in een interview op Radio 1.

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden
De Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde.

Acapulco afgesloten van rest van Mexico na doortocht orkaan Otis
Na de doortocht van de krachtige orkaan Otis, is de Mexicaanse stad Acapulco woensdag afgesloten van de rest van het land. Er is sprake van materiële schade in de beroemde badplaats aan de Stille Oceaan.

Valerie Trouet, directeur van het klimaatcentrum: "We zijn allesbehalve slachtoffers van de klimaatopwarming"
Iedere week laat Billie zich inspireren door de levenslessen van een bekende Vlaming. 'A little less conversation, a little more action, please'. Voor Valerie Trouet, dendrochronoloog en directeur van het nieuwe Belgische klimaatcentrum, zijn Elvis' woorden actueler dan ooit.