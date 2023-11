Salvatore Adamo prend la parole après l’annulation de son concert : « Il y a deux jours, j’ai répété et au

Alors qu’il fête ses 80 ans ce mercredi 1er novembre 2023, Salvatore Adamo était en direct dans le JT de la RTBF. Le chanteur a voulu prendre la parole pour rassurer ses fans après avoir annulé le concert prévu ce soir à l’Ancienne Belgique pour cause de santé. « C’est pour ça que je me montre ce soir.

Mon état s’améliore doucement mais pas assez rapidement », a-t-il déclaré avant d’en dire plus sur le mal qui le ronge : une congestion pulmonaire. « Il y a deux jours, j’ai répété et au bout d’une demi-heure, j’ai ressenti des difficultés à respirer. Et vu que je chante 2 à 2h30, j’ai décidé qu’il était plus raisonnable de suivre l’avis de mes médecins », a-t-il précisé.

