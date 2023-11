Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023

Les loyers des logements énergivores peuvent à nouveau être indexésLes propriétaires de logements à faible performance énergétique situés en Wallonie peuvent à nouveau indexer leur loyer à partir de 1er novembre. L’indexation avait été gelée l’année dernière dans le contexte de forte hausse des prix de l’énergie, pour protéger les personnes vivant dans des logements mal isolés.

Ils permettront l’engagement de personnel et l’organisation de formations plus spécifiquement pour l’accompagnement des femmes, des personnes consommatrices ou dépendantes et la gestion des violences», selon un communiqué de la ministre wallonne de l’Action sociale, Christie Morreale (PS).