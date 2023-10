Saint-Trond domine le RWDM au terme d’une fin de match folle

Saint-Trond a battu le RWDM vendredi, en ouverture de la 12e journée de Pro League (2-1), au terme d’un match peu emballant mais d’une folle fin de partie. Qu’on se le dise, aucune des deux équipes ne méritait vraiment de l’emporter ce soir. Elles allaient d’ailleurs se quitter dos à dos jusqu’à ce que Monsieur De Cremer, l’arbitre de la rencontre, n’accorde un penalty aux Canaris pour une faute de main discutable de Segovia. Un penalty converti par Koita (1-0, 81').

Dans le temps additionnel, le RWDM s’est subitement réveillé et a égalisé des pieds de Gueye (1-1, 90+3'), déjà auteur de son 6e but cette saison. Et alors qu’on s’est ennuyé pendant plus de 80 minutes, Hashioka a rendu cette fin de match complètement folle en redonnant l’avantage aux Canaris (2-1, 90+6').

