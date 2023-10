Saint-Trond arrache la victoire face au RWDM 2-1 après une fin de match folle

Le RWDM s'est procuré la première occasion du match avec Jeff-Reine Adélaïde qui a placé son coup-franc juste au-dessus du but de Suzuki (22e), avant que Camara ne trouve les gants de Suzuki (27e). La plus belle opportunité de la première période est venue des pieds d'Ito mais sa frappe a trouvé Defourny, qui sortait un bel arrêt (36e).

Gueye a égalisé en toute fin de rencontre pour les Bruxellois en convertissant un centre et n'a laissé aucune chance à Suzuki (90+4e). Le club molenbeekois pensait avoir obtenu un partage in extremis mais Saint-Trond a crucifié les hommes de Caçapa grâce à un but de Daiki Hashioka après un centre de Eric Bocat (90+6e).

