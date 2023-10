Saint-Josse-ten-Noode : la transformation du monastère de Gesù a démarré

Les travaux ont commencé sur le site du Gesù, cette église et ce monastère situés en face du Botanique au centre-ville. Le site a été désacralisé en 1977. Depuis il a été squatté, notamment par des demandeurs d’asile.

Depuis 20 ans, plusieurs projets se sont succédé concernant la transformation du site mais cette fois, le premier coup de pelleteuse a été donné. Le monastère va être transformé en un hôtel, un restaurant et des logements. L’Eglise sera vendue plus tard. Ecoutez le reportage d’Olivier Boulenc, qui s’est rendu sur le site.

