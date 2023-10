– RWDM : scénario incroyable dans les arrêts de jeu, les Trudonnaires repassent devant (2-1,

Ce vendredi, en ouverture de la 12e journée de championnat, Saint-Trond et le RWDM, respectivement 10e et 11e avec 13 unités, s’affrontent au Stayen. Saint-Trond a perdu ses deux derniers matchs de championnat (4-0 face à l’Union St-Gilloise et 4-0 sur la pelouse de Louvain).

De son côté, le RWDM n’a plus gagné depuis le 16 septembre, une série de cinq matchs sans connaitre la victoire.

