Ruzie leidt tot vechtpartij op de bus

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Houtvenne B en Herenthout namen het zaterdag tegen elkaar op.

BUURTREPORTAGE. Herenthout maakt zich op voor carnaval: “Als carnaval begint, maak ik mijn hele zaak leeg” Wie Herenthout zegt, zegt carnaval. Ieder jaar in februari verandert het anders zo rustige Kempense dorp in één groot openluchtcarnavalsbal. De carnavalsgekte blijft evenwel niet beperkt tot die …“We hebben een prins en die heet Luc Van Camp.” Vrijdagavond om exact één minuut over negen kwam er witte rook uit het schoorsteentje van het café De Kroon op de Markt in Herenthout. Gunther …VOETBAL KORT ANTWERPEN.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. … Nieuwe kandidaat voor prins carnaval in Herenthout wil gele frak ruilen voor mantel en scepter: “Carnaval zonder prins, dat kan toch niet”

Stoetminnend Herenthout kijkt halsreikend uit naar vrijdagavond. De gilde Peer Stoet organiseert na twee stemrondes zonder resultaat voor de derde week op rij een prinsverkiezing. De voorbije dagen …Er is opnieuw hoop dat de carnavalsgilde Peer Stoet uit Herenthout dan toch nog een prins carnaval 2024 gaat vinden. Vrijdagavond wordt een derde en nog eens laatste verkiezing georganiseerd. Met …IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT.

:

DESTANDAARD: Op zoek naar moordenaar van advocate: ‘Hij leek een duivenmelker, maar met een pistool’De moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen blijft spoorloos. Geen enkele getuige herkende hem, en zijn robotfoto brengt geen soelaas. Op verschillende plaatsen is er verhoogde waakzaamheid.

La source: destandaard | Lire la suite »

DESTANDAARD: Uitdaging aanvaard: een perfecte omelet bakken + een perfecte vegan variantEen winnend recept vinden voor een oerklassieker is een plezier. Maar als de plantaardige variant al even perfect blijkt, is het dubbel feest. Onder het motto twinning is winning zoekt Barbara Serulus twee keer naar de ultieme bereidingswijze, met vallen en opstaan onderweg. Deze week deelt ze haar queeste naar de perfecte Franse omelet.

La source: destandaard | Lire la suite »

GVA: Vijf jaar cel met uitstel voor man die vriend te lijf gaat met mes aan Vennekant: “Het is belangrijk dat je jeTwee mannen werden door de rechtbank veroordeeld voor een flink uit de hand gelopen ruzie in juni. Aan Vennekant in Mechelen ontspoorde een discussie volledig, waarna de twee vechtersbazen naar elkaar uithaalden met een plank en een mes. Een van hen gaf ook dertien vuistslagen. Ze kregen straffen tot vijf jaar cel met uitstel.

La source: gva | Lire la suite »

RTLİNFO: Des perturbations attendues pour le reste de la journée sur le réseau De Lijn à AnversD'importantes perturbations sont encore attendues pour le reste de la journée sur le réseau des transports en commun De Lijn, et ce dans toute la province d'Anvers, en raison d'une action de grève spontanée, ont annoncé lundi après-midi la direction de De Lijn et les syndicats.

La source: rtlinfo | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Spontane actie bij De Lijn in Antwerpen “opgevolgd door helft van chauffeurs”De stakingsactie bij De Lijn in de provincie Antwerpen is maandagochtend opgevolgd door zowat de helft van de bus- en trambestuurders die hadden moeten uitrijden. Dat zeggen vakbonden ACOD en ACV op basis van een interne bevraging. De Lijn zelf zegt voorlopig geen cijfers kwijt te kunnen, gezien het spontane karakter van de actie.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

RTL SPORT: La grève spontanée chez De Lijn à Anvers est suivie par la moitié des conducteursL'action de grève spontanée chez De Lijn en province d'Anvers est suivi par environ la moitié des conducteurs de bus et de tram qui auraient dû prendre leur service lundi matin, indiquent en matinée les syndicats ACOD et ACV. De Lijn dit ne pas pouvoir donner des données exactes compte tenu du caractère spontané de l'action.

La source: RTL sport | Lire la suite »