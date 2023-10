Ruzie escaleert in bedreiging met dolkmes

J.S. stond terecht voor een uit de hand gelopen burenruzie op 28 augustus 2022 in een appartementsgebouw in Turnhout. Het Openbaar Ministerie vroeg om de man te veroordelen tot een celstraf van 6 maanden met uitstel voor het uiten van doodsbedreigingen. “Een andere buurman had gezien dat de man met een dolkmes voor de deur van zijn buur stond. Hij duwde tegen de deur en maakte steekbewegingen”, zei de openbare aanklager. “De bewoner bleek de deurbel niet te hebben gehoord.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel DE GRENS. Patrick Van Gompel houdt Nederlanders een spiegel voor in nieuw boek 'Nou en!': "In Nederland is tegenspraak de logica zelve", het vierde boek van auteur en journalist Patrick Van Gompel, ligt vanaf deze week in de boekhandel. De Turnhoutenaar gaat in dat boek na waarom Nederlanders zo …Brussels Beer Challenge strijkt van 28 oktober tot 1 november neer in het Paterspand in Turnhout. 95 bierkenners uit 36 landen komen hier bieren van over de hele wereld proeven en beoordelen.

"Een schrijnend verhaal van financieel en psychisch misbruik." Het parket was woensdag streng voor T.D. (44) uit Turnhout, een van de bezielers van het intussen failliete Huis van Ben in Turnhout, … Door de politieke onduidelijkheid in het stikstofdossier pauzeert Piet Vanthemsche, intendant van het Turnhouts Vennengebied, zijn overleg met de boeren in de omgeving. "Het is schieten op een …

Vier decennia al strijden de families van Walter Voordeckers uit Turnhout en twee andere vermoorde Belgische missionarissen– geliquideerd door het regime in Guatemala – voor …Pop-up Europa strijkt neer in buurgemeenten: "Allerlei activiteiten om EU dichterbij te brengen"

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: "Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel"Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin.

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

Een anesthesietoestel voor muizen of een operatietafel voor Congo: geïnteresseerde kopers bekijken inboedel StDe veiling van de inboedel van het Stuivenbergziekenhuis loopt op zijn einde. Donderdagnamiddag worden de loten stelselmatig afgesloten. Geïnteresseerde kopers konden die loten vandaag komen bekijken. En de interesse bleek uit erg uiteenlopende hoeken te komen. Van veeartsen over laboranten tot kunstenaars.

Dertig woningen ontruimd na gaslek, één arbeider raakt lichtgewond: "Een avontuur, maar gelukkig valt het alleBij werkzaamheden op de Antwerpsesteenweg in Lier ontstond woensdag rond 17.30u een lek in de middengasleiding. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. Een dertigtal woningen werd uit voorzorg ontruimd. "Er was nooit acuut gevaar voor de omwonenden", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA).

Een echte griezel, een zalmachtige en de Noordzeegarnaal: wat zwemt allemaal in de Schelde?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel.

Hoe een fusie de gemeente op zijn kop zet: "Dit is een Anschluss"Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke zorgt in de Antwerpse gemeente voor enorm veel commotie. "Dit is een Anschluss.