Russische luchthaven bestormd vanwege landing vliegtuig uit Israël

Volgens de media Izvestia en RT raakten de aanvallers ook op het dak van de luchthaven en op het tarmac. Er zijn ook video’s op Telegram verspreid die tonen hoe mannen door barrières breken, auto’s proberen te controleren die de luchthaven verlaten of deuren in de terminal openbreken. Op een video is ook te zien hoe een man op een van de vleugels van een vliegtuig van de Russische maatschappij Red Wings zit.

Volgens de gespecialiseerde site Flightradar landde om 19 uur lokale tijd een vlucht van Red Wings uit Tel Aviv in Machatsjkala. Het toestel zou om 21 uur lokale tijd weer vertrekken richting Moskou. Het is op dit moment niet duidelijk of het vliegtuig zich nog op het tarmac bevond en wat de situatie van de passagiers is.

Voor ze de terminal binnendrongen, probeerden verschillende mensen de paspoorten van mensen die uit de luchthaven kwamen, te controleren op zoek naar Israëlische burgers. Ook had een van hen een bord met het opschrift “Voor kindermoordenaars is geen plaats in Dagestan”. In Dagestan wonen voornamelijk moslims.Het Russische luchtvaartagentschap maakte bekend dat de luchthaven gesloten is en dat vluchten naar andere luchthavens werden omgeleid. headtopics.com

Een woordvoerder van de ordediensten in Dagestan zei aan het Russische staatspersagentschap TASS dat de politie op de luchthaven versterking kreeg. Volgens TASS ging het om een reguliere vlucht uit Tel Aviv.

Evacuatievluchten voor Russische burgers uit Tel Aviv landen in de noordelijke Kaukasus, op de luchthavens Machatsjkala, Mineralnyje Vody en Sotsji.

