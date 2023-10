Russische luchthaven bestormd omdat er vliegtuig uit Israël landt

Volgens de media Izvestia en RT raakten de aanvallers ook op het dak van de luchthaven en op het tarmac. Er zijn ook video’s op Telegram verspreid die tonen hoe mannen door afsluitingen breken, auto’s proberen te controleren die de luchthaven verlaten of deuren in de terminal openbreken. Op een video is ook te zien hoe een man op een van de vleugels van een vliegtuig van de Russische maatschappij Red Wings zit.

Volgens de gespecialiseerde site Flightradar landde om 19 uur lokale tijd een vlucht van Red Wings uit Tel Aviv in Machatsjakala. Het toestel zou om 21 uur lokale tijd weer vertrekken richting Moskou. Het is op dit moment niet duidelijk of het vliegtuig zich nog op het tarmac bevindt en wat de situatie van de passagiers is.

Voor ze de terminal binnendrongen, probeerden verschillende mensen de paspoorten van mensen die uit de luchthaven kwamen, te controleren op zoek naar Israëlische burgers. Ook had een van hen een bord met het opschrift 'Voor kindermoordenaars is geen plaats in Dagestan'.

