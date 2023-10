Russische luchthaven bestormd na landing vlucht uit Tel Aviv: “Voor kindermoordenaars is geen plaats in Dagest

Volgens de media Izvestia en RT raakten de aanvallers ook op het dak van de luchthaven en op het tarmac. Er zijn ook video’s op Telegram verspreid die tonen hoe mannen door barrières breken, auto’s proberen te controleren die de luchthaven verlaten of deuren in de terminal openbreken. Op een video is ook te zien hoe een man op een van de vleugels van een vliegtuig van de Russische maatschappij Red Wings zit.

Het is op dit moment niet duidelijk of het vliegtuig zich nog op het tarmac bevond en wat de situatie van de passagiers is. Een woordvoerder van de ordediensten in Dagestan zei aan het Russische staatspersagentschap TASS dat de politie op de luchthaven versterking kreeg. Volgens TASS ging het om een reguliere vlucht uit Tel Aviv.

“Israël verwacht van de Russische autoriteiten dat ze alle Israëlische burgers en alle joden beschermen en dat ze handelen op een beslissende wijze tegen oproerkraaiers en tegen het aanzetten tot geweld tegen joden en Israëliërs”, aldus het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. headtopics.com

Baaldag voor Hanne en Stijn Desmet: overtredingen en val in finales voor Belgische shorttrackersOp de eerste finaledag van de tweede Wereldbeker in het Canadese Montreal ging Hanne Desmet zich zaterdag in de finale van de 1500 meter te buiten aan twee overtredingen en viel broer Stijn Desmet in zijn eindstrijd op die afstand in kansloze positie en om zo als zevende te eindigen. Lire la suite ⮕

Indrukwekkende erehaag zorgt voor pakkend afscheid van Tuur (16): “Je zal ons voor altijd rugdekking geven”In een tot de nok gevulde Sint-Petruskerk en sporthal van het Sint-Jorisinstituut in Bazel werd zaterdagochtend afscheid genomen van Tuur Ceulemans. De zestienjarige jongeman overleed vorige week donderdag aan de gevolgen van een bacteriële hersenvliesontsteking. Lire la suite ⮕

Oorlog van de clans bij Open VLD: Alexander, alles voor ons en niets voor een anderOpen VLD is in greep van een clanoorlog. Het gaat niet om een tijdelijke crisis maar om een systeemfout in een partij die de laatste jaren ideologie inwisselde voor macht, en liberalisme voor eigenbelang. Lire la suite ⮕

Orque échouée à La Panne : sauver un tel animal est quasi une mission impossibleUne orque mâle de 6,10 m de long s’est échouée sur la plage de La Panne ce dimanche. Les tentatives entreprises pour... Lire la suite ⮕

