“Rusland executeert militairen die bevelen weigeren”, zegt Witte Huis

Brede consensus op EU-top om Oekraïne ook komende jaren financieel te steunenStudent vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Mano (17) uit 'Kinderziekenhuis 24/7' mag naar huis: "Je hoopt altijd op een wonder"In het programma Kinderziekenhuis 24/7 volgde VRT sinds begin september Mano (17). Hij heeft een ongeneeslijke hersentumor. In de aflevering van dinsdagavond was te zien hoe hij na drie weken eindelijk naar huis mocht. Maar thuis zal nooit meer hetzelfde zijn als voorheen.

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde.

Trump steunt Mike Johnson als nieuwe voorzitter Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse oud-president Donald Trump schaart zich achter de kandidatuur van Mike Johnson als nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Johnson zou een "fantastische" speaker zijn, meent de vastgoedmagnaat woensdag in New York. Daar staat hij terecht voor een fraudezaak.

Conservatieve hardliner en Trump-bondgenoot wordt nieuwe voorzitter Huis van AfgevaardigdenNa drie weken van chaos wordt Mike Johnson de nieuwe Speaker of the House. De evangelische christen is onervaren en conservatief en hij speelde een cruciale rol bij pogingen om het verkiezingsresultaat van 2020 om te keren.

Na soap opera en messen in de rug: VS-Huis kiest heel conservatieve onbekende als speakerDe tegenvallende verkiezingen van 2022 hebben de Republikeinen opgezadeld met een meerderheid van amper vier zetels in een Huis van Afgevaardigden met 435

Inbrekers proberen binnen te dringen in huis van Toby Alderweireld tijdens Champions League-match tegen PortoVoor Toby Alderweireld kreeg de match van woensdagavond tegen Porto (1-4) een extra zure nasmaak. Tijdens de wedstrijd probeerden inbrekers binnen te dringen in het huis van de Antwerpse kapitein.