Rumstse spoorlijn is opnieuw te bewonderen

valt opnieuw te bewonderen op een modelspoorexpo. Het werk van het Spoor-0-Team staat op 4 en 5 november van 10 tot 17 uur opgesteld in Vilvoorde.Jaren geleden bouwden leden van het Spoor-0-Team een spoorbaan na waarvoor ze een beeld van de tramlijn tussen het Rumstse en Terhaagse dorpscentrum nabootsten. De baksteennijverheid zorgde halfweg vorige eeuw voor dat de bouwstenen per spoor naar binnen- en buitenland werden vervoerd.

Wie dit mooie staaltje van modelbouw gemist heeft of er niet genoeg van krijgt, kan komend weekend terecht op de 37ste Modelspoorexpo De Pijl in Tuchthuis Vilvoorde aan de Rondeweg 3. Op de tweede verdieping staan ook nog vijf andere spoorbanen op schaal nagebouwd opgesteld.Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”valt opnieuw te bewonderen op een modelspoorexpo.

