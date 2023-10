Rugbyspeelster Charlien verloor 60 kilo en is nu Mrs.Universe-kandidate

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”

Ruim 60 kilo kwijt: rugbyspeelster Charlien onderging metamorfose en is nu miss-kandidateHaar leven lang vocht Charlien Vanhout (27) tegen de kilo’s. Maar toen de weegschaal twaalf jaar geleden 130 aangaf, greep ze in. Een maagverkleining - gecombineerd met veel beweging en sport - deed er zo’n 60 kilo af. De Lommelse rugby-speelster, tattoo-liefhebster, kandidate Mrs. Universe én zangeres doet voor ons haar verhaal. Lire la suite ⮕

Evi Hanssen: “De sterfdag van mijn moeder was een van de mooiste dagen uit mijn leven”Dat we te veel belang hechten aan belachelijke details. Dat het leven toch zo mooi is. En die natuur! Ja, het overlijden van een naaste zet de dingen scherp. Dat ervaarde ook Evi Hanssen, door in de rouw te gaan staan na het overlijden van haar moeder. Het leverde een boek op – Traag naar de hemel – en heel wat inzichten. Lire la suite ⮕

PORTRET. Doodgeschoten advocate Claudia Van Der Stichelen (58): “Ze vocht als een leeuwin voor haar cliënten”“Een gedreven advocate, die altijd tot het uiterste ging voor haar cliënten.” Het is een zin die telkens weer terugkomt als het gaat over de betreurde advocate Claudia Van Der Stichelen (58), die zaterdagmiddag door een onbekende man werd doodgeschoten. Lire la suite ⮕

Autospecialist Mark Pecqueur (57) overleden: “Ik zal hem mijn leven lang blijven koesteren als de kanjer van eAutospecialist Mark Pecqueur (57) is vrijdag overleden aan de gevolgen van pancreaskanker. Mark werd vaak opgevoerd als expert in Gazet van Antwerpen, en was een heel geliefde leraar aan de Thomas More Hogeschool. Op zijn overlijden komen honderden reacties. “Zijn humor, visie en enthousiasme zijn blijvende herinneringen. Lire la suite ⮕

Dan toch geen 30.000 fluitjes om Lukaku het leven zuur te maken bij terugkeer naar San Siro, Inter-fans boos:Een wrede terugkeer zal Romelu Lukaku (30) zondag wellicht nog steeds meemaken op San Siro, maar de 30.000 fluitjes om hem een wedstrijd lang uit te fluiten komen er niet. Vrijdagavond werd namelijk beslist dat de ‘Curva Nord Milano’, de diehards van Inter, de fluitjes niét mag uitdelen. Al wakkert dat de woede bij de harde kern nog meer aan. Lire la suite ⮕

Met inspecteur Rino aan boord van zeeschip in Antwerpse haven: “Hoezo, jullie hebben geen eigen douche?”Rottend eten, smerige doucheruimtes, een waslijst onbetaalde overuren of bemanning die niet van boord mag: het leven op de grote koopvaardijschepen is vaak geen pretje. Lire la suite ⮕