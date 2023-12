Rudy Giuliani, ancienne gloire tombée en disgrâce

Il s’était fait un nom à New York il y a 40 ans comme procureur antimafia avant de devenir le 'maire de l’Amérique' pour sa gestion du 11-Septembre 2001 : Rudy Giuliani est désormais une ancienne gloire tombée en disgrâce, condamné par la justice. Vendredi, ce soutien sans faille de l’ex-président Donald Trump a été condamné à verser 148 millions de dollars à deux agentes électorales qu’il avait diffamées autour des résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Et ce n’est pas le seul souci judiciaire auquel est confronté ce descendant d’une famille italienne. Car une procureure de Géorgie a inculpé en août Donald Trump et 18 autres personnes, dont Rudy Giuliani, et les poursuit en vertu d’une législation contre la délinquance en bande organisée, généralement utilisée contre la mafia et les gangs. Procureur fédéral à New York dans les années 1980, Rudy Giuliani avait gagné respectabilité et popularité en étant le premier magistrat à s’en prendre aux célébrissimes cinq grandes familles mafieuses d’origine italienne de la mégapol





