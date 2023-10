Ruben Verheyden de snelste in de korte cross in Roeselare: “In mijn hoofd zit ik al een beetje bij de Olympisc

he Spelen in Parijs”Toby Alderweireld kan inbraakpoging van zich afzetten, maar: “Mijn vrouw zal voor lange tijd niet meer alleen thuisblijven”

OVERZICHT. Alle uitslagen en alle doelpuntenmakers van alle vrijdag- en zaterdagmatchen in het Oost-Vlaamse voetbalNegen bedrijven hebben een erkenning gekregen van de Verenigde Naties (VN) voor hun duurzame bedrijfsvoering. Zes van hen zijn gevestigd in het Waasland.De stad Lokeren zal bij wegeniswerken waar ook bushaltes zijn voorzien de nodige aanpassingen uitvoeren zodat de haltes voorzien in integrale toegankelijkheid.

Het stadsbestuur van Lokeren overweegt om in bepaalde straten ook eigen trajectcontroles in te voeren. Die zullen permanent de snelheid van de voertuigen meten. Er zijn al enkele trajectcontroles …De bouw van het nieuwe Durmebad gaat met rasse schreden vooruit. Het grote bad is al helemaal opgevuld, het kleine bad wordt nog afgewerkt. Burgemeester Filip Anthuenis (Lokaal Liberaal) en schepen … headtopics.com

Er komt eind dit jaar opnieuw een Exitfuif in Lokeren. De organisatoren maakten hun programma al bekend zodat iedereen nu al de datum kan blokkeren in de agenda’s. Na de trip naar Heist-op-den-Berg trekt KSC Lokeren-Temse zondag opnieuw naar de provincie Antwerpen om het op het Lisp op te nemen tegen Young Reds, de beloftenploeg van Antwerp.

De stad Lokeren past het uurschema aan waarin de openbare verlichting ’s nachts gedoofd blijft. Na de herfstvakantie wordt alles stelselmatig aangepast, waardoor het enkel nog tussen middernacht en …Tijdens de komende Allerheiligenperiode staan op diverse Lokerse begraafplaatsen of in kerken tal van muzikaal-poëtische herdenkingsmomenten geprogrammeerd. headtopics.com

Ruben Verheyden au rendez-vous à Roulers, Lotte Scheldeman l'emporte chez les damesRuben Verheyden a assumé son statut de favori, dimanche, dans le cross court de la CrossCup de Roulers qu'il a contrôlé depuis la tête de la course. Favorite chez les dames, Mariska Parewyck a perdu connaissance alors qu'elle était en tête et Lotte Scheldeman a finalement remporté la course. Lire la suite ⮕

Hyena’s ontsnappen korte tijd uit verblijf in Planckendael: “Boom op omheining gevallen”In ZOO Planckendael in Muizen (Mechelen) is zaterdag een boom omgevallen. Die kwam terecht op een hek van het verblijf van de hyena’s. De roofdieren wisten daardoor korte tijd te ontsnappen. Het park was op dat moment nog niet open. Ondertussen zitten de hyena’s veilig opnieuw in hun verblijf. Planckendael kon gewoon open. Lire la suite ⮕

Man met “sterkste nek van het universum” fietst rond met koelkast op zijn hoofdEen New Yorker heeft een aparte manier om zware dingen per fiets te vervoeren. De man werd eind augustus gefilmd toen hij gemoedelijk een kruispunt fietst met… een koelkast op zijn hoofd. Het is geen illusie of trucage, klinkt het op sociale media, waar de beelden al miljoenen keren werden bekeken. Lire la suite ⮕

Kan Laurens Sweeck in Maasmechelen weer aanhaken bij de toppers? “Misschien moet de cross iets meer naar zijnMaasmechelen was vorig jaar nog een mijlpaal voor Laurens Sweeck (29). Hij won er zijn eerste wereldbekerwedstrijd en plaveide daarmee het eerste stuk van zijn route richting eindzege in het meest prestigieuze klassement in het veld. Dit jaar liggen de kaarten er iets anders en hoopt hij er na een blessure weer aan te haken bij Iserbyt en co. Lire la suite ⮕

Arthur Van Den Boer zet cross naar zijn hand en tankt vertrouwen richting EK in Frankrijk: “Enkel met het podiArthur Van Den Boer en Giel Lejeune behaalden in het West-Vlaamse Ruddervoorde de overwinning. Bas Vanden Eynde moest tevreden zijn met een tweede plaats. Lire la suite ⮕

Snel van Antwerpen naar Nice? Steeds meer mensen nemen een privévluchtVanaf de luchthaven in Deurne stijgen steeds meer privéjets op, zowel voor korte afstanden als voor tripjes naar het zuiden van Frankrijk. Valt dat soort vluchten nog te verantwoorden? ‘Privéjets stoten per passagier tien keer meer CO2 uit dan lijnvliegtuigen. Lire la suite ⮕