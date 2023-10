Ruben Verheyden au rendez-vous à Roulers, Lotte Scheldeman l'emporte chez les dames

Souvent en tête, Verheuyden n'a jamais creusé un écart trop important sur ces poursuivants. À l'arrivée, le demi-finaliste des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest (sur le 1.500 mètres) comptait trois secondes d'avance sur Maxime Delvoie et cinq secondes sur Ward Leunckens. 'Mon entraîneur m'avait demandé de commencer tranquillement', a déclaré Verheyden après la course.

Chez les dames, Parewyck a vite pris la tête de la course, mais s'est écroulée dans le deuxième tour. Une défaillance en sucre serait la cause du malaise, selon son entraîneur et mari, Kim Barbé. Lotte Scheldeman a pris la tête et s'est imposée avec quatre secondes d'avance sur Lana Ryckaert. Maaike Vander Cruyssen, 18 ans, a terminé troisième. 'Mariska semblait beaucoup trop forte, mais je l'ai vue tomber au loin.

Jana Van Lent signe sa première victoire à Roulers

Jana Van Lent a remporté dimanche la manche de la CrossCup à Roulers. Pour cette jeune femme de 22 ans, il s'agit d'une surprenante première grande victoire.

