Royaume-Uni: un député conservateur arrêté, soupçonné de viol

'Nous pouvons confirmer qu'un homme a été arrêté hier (mercredi) matin (...) pour des soupçons de viol et possession de substances réglementées', a indiqué la police du Surrey, confirmant une information d'abord publiée par le tabloïd The Sun. L'homme a été libéré sous caution en attendant les suites de l'enquête, a-t-elle ajouté.

'Je confirme que je suis le parlementaire (arrêté)', a-t-il écrit, ajoutant avoir déjà été interrogé une première fois il y a trois semaines.

Lire la suite:

rtlinfo »

La Slovaquie annonce l’arrêt des livraisons d’armes à l’UkraineSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕

- l'homme interpellé mercredi placé sous mandat d'arrêt, selon le parquet fédéralL'homme privé de liberté mercredi dans le cadre de l'enquête sur l'attaque terroriste du 16 octobre 2023 à Bruxelles a... Lire la suite ⮕

| Coup d’arrêt pour le RC Visé qui veut se relancer le plus vite possible:Après trois victoires inaugurales, le RC Visé a enchaîné avec trois reversde suite. Pas d’inquiétude pour autant chez les Oies, mais on veut se relancer ce week-end face au BUC. Lire la suite ⮕

Formule E : les essais de ce mercredi annulés suite à un incendie dans le paddockLe paddock de Valence est à l’arrêt ce mercredi. Les essais d’avant-saison de Formule E ont été annulés à la suite... Lire la suite ⮕

Des files dans les travaux sur l’A8 à hauteur de MourcourtEn raison d’un accident impliquant une voiture seule en cause, la circulation est à l’arrêt dans les deux sens à hauteur des travaux en cours à Mourcourt. Lire la suite ⮕

La STIB licencie un conducteur de métro : il a refusé de desservir un arrêt et diffusé un message pour la PalestineUn conducteur de métro de la STIB licencié pour faute grave ! Motif : une action menée en plein travail en faveur de... Lire la suite ⮕