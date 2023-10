Romelu Lukaku sifflé par plus de 40 000 personnes lors de son entrée à San Siro (vidéo)

Romelu Lukaku sait qu’il va vivre une soirée difficile en se rendant avec le club romain à San Siro.

Les supporters interistes n’ont absolument pas digéré le transfert du Diable rouge qu’ils considèrent comme une « trahison ».

Insultes, sifflets : l’accueil glacial des supporters de l’Inter Milan à Romelu LukakuLes supporters de l’Inter Milan ne lâchent décidemment pas l’affaire. La Curva Nord, célèbre groupe de supporters, a... Lire la suite ⮕

Roma : la distribution de sifflets pour le retour de Romelu Lukaku interdite par la policeLa distribution des sifflets prévue à l'occasion du match Inter - AS Rome dimanche, pour les retrouvailles entre les fans... Lire la suite ⮕

Radja Nainggolan blikt vooruit op terugkeer van ‘verrader’ Lukaku naar San Siro: “Romelu in een vijandige omgeHet Giuseppe Meazza-stadion - San Siro - is vanavond helemaal uitverkocht voor de rentree van Romelu Lukaku. De AS Roma-fans proberen weerwerk te bieden aan de haat van de Interisti en ook Radja Nainggolan - ex-speler van beide teams, maar vooral een Roma-held - werd opgevoerd. De Belg sprak met de Italiaanse krant Corriere della Sera. Lire la suite ⮕

