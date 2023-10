Romelu Lukaku impuissant pour son retour face à l'Inter, qui gagne en fin de mach

Alors que la pression des Intéristes se faisait de plus en plus insistante sur les cages romaines, Marcus Thuram a ouvert le score (81e) d'une belle reprise du droit sur un centre venu de la gauche et de Federico Dimarco.

Lukaku a joué l'intégralité de la rencontre, mais n'a pas été décisif. La Roma connaît un coup d'arrêt après trois victoires de suite en championnat et est huitième avec 14 points. L'Inter est en tête du championnat avec 25 points, deux de plus que la Juventus. Lors de la prochaine journée, les Giallorossi recevront Lecce le 5 novembre.

Insultes, sifflets : l’accueil glacial des supporters de l’Inter Milan à Romelu LukakuLes supporters de l’Inter Milan ne lâchent décidemment pas l’affaire. La Curva Nord, célèbre groupe de supporters, a... Lire la suite ⮕

Geen koninklijke comeback: anonieme en beschimpte Romelu Lukaku ziet vervanger winning goal maken voor InterRomelu Lukaku heeft de trip naar Milaan overleefd, maar daarmee is alles gezegd. De Rode Duivel werd 90 minuten lang uitgefloten door de Inter-aanhang, kreeg weinig klaar en zag AS Roma verliezen door een late goal van Marcus Thuram (1-0). Lire la suite ⮕

Roma : la distribution de sifflets pour le retour de Romelu Lukaku interdite par la policeLa distribution des sifflets prévue à l'occasion du match Inter - AS Rome dimanche, pour les retrouvailles entre les fans... Lire la suite ⮕

« Nous attendons toujours » : une légende de l’Inter Milan demande des explications à Romelu Lukaku après sonL’été agité de Big Rom et son départ de l’Inter Milan, ne passent pas. Lire la suite ⮕

Roma : 0-0, l'ennemi public Lukaku est titulaire pour son retour à San SiroRomelu Lukaku est attendu de pied ferme par ses anciens supporters ce dimanche à San Siro pour un Inter Milan - Roma qui... Lire la suite ⮕

Roma : 0-0, les Milanais dominent, Lukaku discretRomelu Lukaku est attendu de pied ferme par ses anciens supporters ce dimanche à San Siro pour un Inter Milan - Roma qui... Lire la suite ⮕