Romelu Lukaku est prévenu : les supporters de l’Inter Milan ont prévu 30.000 sifflets pour son retour avec la

Leader de la Serie A, l’Inter Milan va recevoir l’AS Rome, ce dimanche 29 octobre à 18h. Un match très particulier pour le Diable rouge, lui qui a porté les couleurs des nerazzurri entre 2019 et 2021, puis lors de la saison 2022-23.Mais, depuis le dernier mercato estival, les supporters de l’Inter Milan ne portent plus vraiment Romelu Lukaku dans le cœur. En cause, le retour avorté de l’ancien Mauve en Lombardie.

Alors que des négociations se tenaient entre le Belge, Chelsea et le club italien, ce dernier a décidé de se retirer en raison de discussions entre le buteur et d’autres clubs comme, par exemple, la Juventus. Et ça, les fans des Nerazzurri ne l’ont visiblement toujours pas digéré…En effet, les supporters de l’Inter Milan ont d’ores et déjà annoncé que 30.000 sifflets seraient distribués dans les travées du stade Giuseppe Meazza.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Romelu Lukaku est prêt pour son retour bouillant à l’InterLes supporters intéristes n’ont pas encore digéré le départ du Diable rouge et lui réserveront un accueil très particulier, dimanche en début de soirée Lire la suite ⮕

VIDEO. Romelu Lukaku zet waanzinnige reeks voort: Rode Duivel scoort in veertiende Europa League-match op rijRomelu Lukaku heeft in het Europa League-duel tegen Slavia Praag de 2-0 gemaakt voor AS Roma. Daarmee scoorde de Rode Duivel in zijn veertiende opeenvolgende Europa League-duel: een waanzinnige reeks. Lire la suite ⮕

Mourinho surpris par l’accueil prévu par les supporters de l’Inter pour Lukaku, la direction interiste affirme que le Diable 'est le passé'Ce week-end, Romelu Lukaku va retrouver l’Inter avec la Roma. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les supporters... Lire la suite ⮕

La Roma et Lukaku, buteur, battent le Slavia et prennent les commandes du groupe GL'AS Rome s'est imposée face au Slavia Prague, jeudi soir, lors du troisième match de groupe de l'Europa League en Italie. Grâce, entre autres, à un Romelu Lukaku buteur, les Romains ont pris neuf points en trois matchs et prennent la tête du groupe G. Lire la suite ⮕

Ligue des champions : l’Antwerp coule à domicile, le PSG déroule contre l’AC Milan (direct)Après deux défaites en autant de rencontres, l’Antwerp reçoit le FC Porto et n’a pas le droit à l’erreur, ce mercredi soir. Lire la suite ⮕

Manchester City et Jérémy Doku signent un 3e succès, le PSG domine l'AC MilanManchester City a décroché une solide victoire sur le terrain des Young Boys de Berne (1-3) à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions mercredi soir. Au classement du groupe G, les Cityzens restent premiers et invaincus devant Leipzig, les Young Boys et l'Etoile Rouge. Lire la suite ⮕