Het asielcentrum in Berlaar, waar Tine Galicia tot voor kort werkte. — © Joren De Weerdtschreef over haar werk in het asielcentrum in Berlaar. De jonge vrouw beschrijft wat er allemaal misloopt in het centrum. 'Ik zie en ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen.'

Rode Kruis-Vlaanderen haalt met moeite donaties binnen voor oorlog tussen Israël en Hamas: “Fundamenteel verscRode Kruis-Vlaanderen zamelde nog maar 9.000 euro in voor het conflict in het Midden-Oosten. Nochtans is dat één van de grootste crisissen uit de recente geschiedenis. Lire la suite ⮕

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: “Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel”Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin. Lire la suite ⮕

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet. Lire la suite ⮕

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijEen medewerkster van Rode Kruis Vlaanderen is op staande voet ontslagen nadat ze in een column voor MO* schreef over haar werk in het asielcentrum in Berlaar. De jonge vrouw beschrijft wat er allemaal misloopt in het centrum. Lire la suite ⮕

Elektrische fiets gestolen uit gemeenschappelijke bergingIn een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen ging een dief ervandoor met een elektrische fiets. Lire la suite ⮕