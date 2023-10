Robotland redt het leven van Suske en Wiske en hun kindermuseum

Vorig jaar liet de provincie Antwerpen weten dat ze op 1 januari 2025 definitief stopt met de uitbating van het Suske en Wiske Museum. Een twintigtal mogelijke kandidaat-overnemers werden aangeschreven, maar er werd geen nieuwe exploitant gevonden.

De provincie gaf zich nadien nog twee weken extra om een koper voor het museum te vinden voor een minimale verkoopprijs van 775.000 euro. Kandidaten moesten een nota opmaken waarin ze aangaven hoe ze de link tussen de site en het werk van Willy Vandersteen wilden bestendigen en publiek toegankelijk houden.

Gedeputeerde Luk Lemmens: "Cultuur en jeugd zijn sinds 2018 geen provinciale bevoegdheid meer en dus was de uitbating van een kindermuseum geen taak meer voor ons. We gingen op zoek naar een overnemer, nadat het museum grondig werd gerenoveerd en vernieuwd." Het bod van de heer Luc Van Thillo biedt naast de aankoopprijs van 775.000 euro ook de waarborg voor de voortzetting van de werking van het museum en ziet hierin een meerwaarde op het aanbod van Robotland.

Leen Vandersteen, dochter van de geestelijke vader van Suske en Wiske: “Het stemt ons tevreden dat voor de overnemer de voortzetting van het museum centraal staat bij de overnameplannen. Het huis waar we zijn opgegroeid en waar mijn vader de strips creëerde, blijft zo onlosmakelijk verbonden met zijn erfenis. Meer zelfs, ook in Robotland zullen de figuren van Suske en Wiske in de toekomst een plaats krijgen.

Provincieraadslid Ilse Van Dienderen (Groen) volgt het dossier ook al een hele tijd. “De onzekerheid is van de baan en dat is goed. Mogelijk liggen er kansen om synergieën te zoeken tussen het kindermuseum en Robotland op vlak van digitalisering. We blijven wel bezorgd over de educatieve werking en betaalbaarheid. headtopics.com

